A fuoco il Postamat dell’Unical dopo un tentativo di scassinamento. Indagano i carabinieri

RENDE – Il modus operandi sembrerebbe simile a quello che, a novembre dello scorso anno, portò ad un rogo che interessò anche parte dell’ufficio postale di Quattromiglia (tuttora chiuso al pubblico per i danni subiti). Un tentativo, con tanto di incendio, di scassinare il Postamat dell’Università della Calabria, che si trova in Piazza Vermicelli, all’interno dell’Ateneo, dove è presente anche un piccolo ufficio postale che non ha subito danni.

Il fatto è accaduto alcuni giorni fa. Ignoti, approfittando del buio avrebbero provato a manomettere lo sportello per il prelievo di contanti delle Poste, tra l’altro l’unico presente in tutta l’area dell’Unical. Tentativo però andato a vuoto, visto che i malviventi non sono riusciti a forzarlo ma hanno lasciato lo sportello praticamente devastato e inutilizzabile, creando non pochi disagi ai tantissimi studenti che lo utilizzavano per il prelievo dei contanti. La scoperta è stata fatta la mattina seguente dagli operatori dell’ufficio che hanno subito avvertito i carabinieri che, dopo aver avviato le indagini, potrebbero avvalersi anche delle immagini video catturate da una telecamere di sorveglianza presente in zona.