Violento frontale sulla statale 18 a Belvedere: feriti 4 passeggeri disabili su un Minibus

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Scalea, è intervenuta questo pomeriggio alle 16.30 circa per un incidente stradale sulla Statale 18 nel comune di Belvedere Marittimo. Coinvolti in un frontale un miniBus con a bordo 5 passeggeri con disabilità ed una autovettura. Quattro passeggeri che viaggiavano sul Minibus sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento all’ospedale di Cetraro. Il conducente della vettura, prima dell’arrivo dei soccorsi, è stato accompagnato da un passante presso la Clinica Tricarico di Belvedere Marittimo.L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri di Scalea e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Sulla statale 18, nel tratto interessato dal sinistro, transito a senso unico alternato sino al termine delle operazioni di soccorso.

