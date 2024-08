Violenta rissa a Cetraro, due persone ferite fuori da un locale

CETRARO (CS) – La violenta rissa si è verificata nella serata di Ferragosto, prima all’interno e poi all’esterno di un noto stabilimento balneare frequentato da numerosi giovani e anche da turisti. Nella collutazione sono rimasti coinvolti un uomo e una donna che erano insieme e che avrebbero riportato lievi ferite.

Secondo quanto ricostruito tutto sarebbe nato nel locale con alcuni ragazzi che hanno iniziato a strattonarsi e a colpirsi per poi continuare fuori. E’ qui che l’uomo e la donna sarebbero stati coinvolti casualmente. Lui, forse per una spinta è finito a terra battendo la testa, così come la donna che potrebbe essere inciampata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che li hanno trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro. Avviate le indagini dai carabinieri.