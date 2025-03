Al teatro Rendano arriva Fabio Concato, un autentico percorso nella musica d’autore

- Advertisement -

COSENZA – Il Tirreno Festival continua a riscuotere un grande successo in tutta la regione, con numerosi sold out che confermano l’entusiasmo del pubblico. Le esibizioni di Paolo Crepet, Max Giusti e Francesco Cicchella hanno registrato il tutto esaurito, dimostrando la qualità e la varietà della programmazione pensata per ogni tipo di spettatore. La kermesse itinerante, diretta da Alfredo De Luca, si è già estesa su un ampio territorio, coinvolgendo l’area urbana di Cosenza e Rende, la Costa Tirrenica e arrivando fino a Reggio Calabria. Realizzato con il cofinanziamento della Regione Calabria e il patrocinio degli enti locali, il festival continua a sorprendere per l’elevato livello degli spettacoli e per la risposta calorosa del pubblico.

Il prossimo appuntamento vedrà protagonista Fabio Concato. Domani sera, al Teatro Rendano di Cosenza, il celebre cantautore italiano si esibirà con la sua band, regalando al pubblico un viaggio immersivo nella musica d’autore. Il concerto di Concato, uno dei nomi più amati della scena musicale italiana, è un evento imperdibile per gli appassionati del genere. Inoltre, Fabio Concato sarà protagonista anche a Paola, il giorno seguente, l’8 marzo, per una performance speciale al Teatro Odeon, in occasione della Festa della Donna, sempre nell’ambito del Tirreno Festival.

Il direttore artistico Alfredo De Luca commenta: “Il concerto di Concato rappresenta un autentico percorso nella Musica d’Autore. Avere il suo live all’interno del festival arricchisce ulteriormente il nostro progetto, offrendo al pubblico una proposta variegata che spazia tra diverse forme artistiche e garantisce una programmazione multidisciplinare di grande spessore”.