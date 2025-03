Cetraro, insultato e schiaffeggiato l’inviato di Striscia «o te ne vai o ti spacco la faccia» – VIDEO

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Ieri sera, durante la puntata di Striscia la notizia (il TG satirico di Canale 5), è andato in onda il servizio realizzato a Cetraro dall’inviato Michele Macrì che ha voluto “testare” con il suo “metro anti-‘ndrangheta” dopo che lo storico capo della ‘ndrangheta Franco Muto, condannato a 20 anni di reclusione nel processo antimafia “Frontiera”, ha ottenuto dalla Cassazione di poter scontare i restanti dieci anni della pena agli arresti domiciliari. L’inviato del tg satirico è nel paese cosentino per vedere la reazione dei cittadini e non tutti hanno gradito le sue domande.

Il servizio

Se alcuni abitanti si sono dissociati pubblicamente dalla ‘ndrangheta, soprattutto i giovani, altri – invece – negano addirittura la sua esistenza («È fantasia che si inventano i politici e i Carabinieri»). Altri pensato che sia fantasia, altri ancora e cacciano in malo modo l’inviato di Striscia. Tra questi, Macrì incontra anche un uomo di Foggia in vacanza a Cetraro che, dopo aver affermato di non sapere cosa sia la ‘ndrangheta e di conoscere solo la Sacra Corona Unita, prima cerca di allontanare l’inviato con minacce «O te ne vai o ti spacco la faccia», poi iniziando ad urlare con parolacce chiedendo di andare via e poi lo aggredisce con schiaffi e spintoni.