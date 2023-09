Tragedia a Campora San Giovanni, giovane travolto e ucciso da un treno

AMANTEA (CS) – Una serata di festa si è trasformata in tragedia. E’ accaduto la notte scorsa a Campora, frazione del Comune di Amantea, durante i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. I fatti intorno alla mezzanotte. Secondo quanto emerso Francesco Paradiso, di 27 anni, nato a Como ma residente ad Amantea, è stato travolto da un treno mentre si trovava vicino ai binari della ferrovia per osservare i fuochi d’artificio.

Al termine del concerto di Adriano Pappalardo infatti, previsto per chiudere i festeggiamenti, il pubblico si era spostato verso la spiaggia per lo spettacolo pirotecnico mentre la vittima, si sarebbe avvicinata ai binari fino a quando un treno, l’Intercity 794, proveniente a velocità sostenuta da Reggio Calabria e in procinto di fermarsi alla stazione di Amantea, qualche chilometro più a Nord, lo ha travolto e ucciso.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento ma secondo i primi riscontri il 27enne si sarebbe seduto sulla banchina e non si sarebbe accorto dell’arrivo del convoglio, che lo ha centrato non lasciandogli scampo. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Presente anche personale del posto di Polizia ferroviaria di Lamezia Terme che procede per gli accertamenti.