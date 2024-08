Torremezzo, l’appello di una famiglia in vacanza: “Senza acqua da 2 settimane, profondo disagio”

FALCONARA ALBANESE (CS) – Riceviamo e pubblichiamo l’appello di una famiglia giunta a Torremezzo di Falconara Albanese per trascorrere le vacanze e che vive il disagio della carenza idrica.

“Siamo in villeggiatura qui, se tale si può definire, abbiamo fittato l’appartamento in via Marinella, e vorrei portare all’attenzione di qualcuno che dal primo agosto ad oggi stiamo vivendo una situazione di profondo disagio. SIAMO SENZA ACQUA, mi spiegate come sia possibile che nel 2024 con tutti i soldi delle tasse che arrivano non siete in grado di erogare l’acqua corrente? Ci sono 3 bambini a casa e dobbiamo pregare che di notte arrivi un filo di acqua per poter riempire le bottiglie e poterli lavare! Spiegatemi se é normale uno scempio del genere! Avete avuto anche la brillante idea di chiudere l’acqua alle docce che sono sulla spiaggia pubblica! Per andare al mare devi farti il segno della croce e sperare che qualche Santo ti faccia trovare L’acqua pulita, torni a casa accaldato, sudato, pieno di sabbia e non sei libero di farti la doccia…ma la domanda mi sorge spontanea:STATE BENE? se c’è una rottura penso che chi sia all’urbanistica ne dovrebbe essere a conoscenza!E non regge neanche la scusa che il periodo è particolare! Perché vivete di turismo, tutte le persone che siamo qui portiamo dei soldi e pretendiamo i servizi essenziali, se non siete in grado abbiate il coraggio di ammetterlo e sponsorizzate: Torremezzo di Falconara Albanese perdete ogni speranza voi che entrate perché non siamo neanche in grado di far arrivare l’acqua nelle case che fittate o peggio ancora avete il coraggio di acquistare!”.