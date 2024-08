SOS caldo, servizi di assistenza agli anziani da Paola a Falconara: ecco i numeri da contattare

PAOLA (CS) – L’Ambito territoriale Sociale n. 2, ha attivato, per i Comuni di propria pertinenza (Paola, Cetraro, Sangineto, Bonifati, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, San Lucido e Falconara Albanese) un importante servizio di supporto alla terza età, in questo periodo di caldo estremo, che porta a consigliare di restare riparati, al fresco e nella propria abitazione.

Il servizio offre assistenza per:

Disbrigo pratiche;

Trasporto;

Piccole commissioni;

Supporto psicologico.

𝑷𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒇𝒐 𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒕𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊

📞 3665629973

📞 3351561532

“Attiviamo un servizio importantissimo per la terza età, soprattutto in un momento assai particolare, specie sotto l’aspetto meteorologico, che pone, i nostri anziani, in una condizione di fragilità rispetto alle temperature estreme che ormai si registrano” – affermano il sindaco di Paola (Comune capofila dell’ATS) Giovanni Politano, l’assessore al welfare Antonio Logatto e la responsabile dell’Ufficio di Piano Annalisa Apicella. “Un servizio che è in qualche modo un sollievo, che mettiamo a disposizione dei Comuni dell’Ambito, garantendo impegno e professionalità”.