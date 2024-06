Santa Maria del Cedro: 3 nuove deleghe a titolo gratuito a supporto di sindaco e giunta

SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) – Il sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha conferito oggi, lunedì 17 giugno incarichi con funzioni istruttorie e di supporto al sindaco e alla giunta comunale a Silvio Vitale, Carmine Maietta e Vincenzo Addiego. Si tratta di collaborazioni a titolo gratuito (contratto di liberalità), prive di obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. Gli incarichi sono di natura occasionale senza vincolo di subordinazione e fiduciaria, dunque di durata non superiore al mandato del sindaco e comunque revocabili in qualsiasi momento.

Le tre figure individuate agiranno in settori strategici nei quali l’ente è sprovvisto di dipendenti di supervisione e sulla base di effettiva esigenza organizzativa.

Silvio Vitale affiancherà il primo cittadino e la giunta con compiti di segreteria particolare e per Servizi esterni, Manutenzione, Pulizia, Rifiuti, Eventi e manifestazioni pubbliche. Inoltre, opererà anche come accompagnatore della persona del sindaco, stante l’esigenza per motivi di salute.

Carmine Maietta, assessore della precedente Giunta Vetere, supporterà il primo cittadino e l’esecutivo nei settori Cultura, Commercio, Regolamenti comunali, Fiere e mercati, Scuola, Servizi civici.

Infine, Vincenzo Addiego, già consigliere comunale dell’ente, assisterà sindaco e giunta per quanto riguarda Associazioni, Manifestazioni religiose, Sociale.