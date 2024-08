San Lucido, gatto bloccato sul tetto da 4 giorni: «contattati i vigili del fuoco ma nessuno interviene»

SAN LUCIDO (CS) – “C’è un gatto da oltre 4 giorni sul tetto di una casa che non riesce a scendere, miagola ormai flebilmente perché evidentemente è allo stremo. Avvisati i proprietari della casa già da diversi giorni, chiamati i vigili del fuoco, tutti rispondono che provvederanno ma ancora non si vede nessuno. Il gatto è un randagio, ma fa veramente pena, stamattina miagolava appena. Come si può fare per sollecitare un intervento?”. E’ l’appello che lancia dalla propria pagina Facebook l’associazione ‘Gatti non parole’ riferendo che alle ore 18,00 di oggi “si continuano a chiamare i Vigili del Fuoco ed i proprietari, al momento senza risultati. L’indirizzo preciso si darà solo in privato e solo a chi può intervenire”.

