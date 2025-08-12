Paura a Verbicaro, vasto incendio minaccia le abitazioni. Interviene anche un canadair

- Advertisement -

VERBICARO (CS) – Non si arrestano gli incendi in provincia di Cosenza ed in particolare lungo il Tirreno. Dopo quelli che hanno interessato i territori di Fiumefreddo e il Monte Serra a Cetraro (ancora in fiamme), è Verbicaro oggi a fare i conti con un grosso incendio e con la paura. Un vasto rogo si è sviluppato nel pomeriggio lungo un costone di collina, alla periferia del centro storico, nei pressi delle scuole medie. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, in poco tempo hanno divorato macchia mediterranea con arbusti e vegetazione risalendo velocemente la collina.

Le lingue di fuoco si sono avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni, alle strade e alle auto parcheggiate. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco ed è in azione anche un canadair che ha già eseguito diversi lanci di acqua. Anche alcuni cittadini si sono adoperati per evitare che il fuoco si propagasse a giardini e terreni utilizzando alcune pompe d’acqua private.