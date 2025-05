Paura a Cetraro Marina, pullman in transito avvolto dalle fiamme

- Advertisement -

CETRARO (CS) – Tutto è accaduto in pochi minuti, intorno alle 8.00 questa mattina. In località Malvitani, a Cetraro Marina, sul tirreno Cosentino un pullman, per cause in corso d’accertamento ha preso fuoco mentre era in transito. Si ipotizza un guasto meccanico. In pochi minuti le fiamme lo hanno distrutto come mostrano alcune immagini pubblicate da Cetraroinrete.

Fortunatamente a bordo vi era solo l’autista che è riuscito a scendere dal mezzo e non ha riportato ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona e anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza. L’incendio ha provocato rallentamenti alla circolazione nella zona interessata. Momenti di paura tra le persone che si trovavano in zona.