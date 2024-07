Paola, ubriachi e irregolari tentano di salire su un treno e con una bici elettrica rubata

PAOLA (CS) – Oggi alla stazione di Paola il Capotreno di un convoglio Regionale in partenza ha richiesto un intervento per la presenza di due cittadini stranieri, in evidente stato di ebbrezza, in procinto di salire sul treno che da lì a breve sarebbe partito in direzione sud. Intervenuta prontamente il personale del posto Polfer di Paola ha scoperto che i due soggetti, a carico dei quali risultavano numerosi precedenti di polizia, avevano una notifica di rintraccio per un decreto espulsione dal territorio dello Stato Italiano.

I due stranieri, irregolari sul territorio nazionale, erano inoltre in possesso di una bici elettrica, poi risultata rubata il giorno precedente nel Comune di Sapri, ragion per sono stati deferiti all’A.G. (in stato di libertà) per ricettazione, oltraggio, resistenza e violenza a P.U., nonché per inottemperanza ad un precedente ordine del Questore di Modena a lasciare lo Stato Italiano entro 7 giorni. La bicicletta sarà restituita dal personale Polfer alla legittima proprietaria, già contattata nell’immediatezza dei fatti.