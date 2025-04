Paola: i due fratellini restano affidati alla nonna paterna e al padre

- Advertisement -

CATANZARO – I giudici della Corte d’Appello sezione minorenni di Catanzaro hanno confermato la decisione del Tribunale dei Minori e i due fratellini di Paola, centro del tirreno Cosentino, vittime di presunti maltrattamenti rerano affidati alla nonna paterna e al padre. Rigettato dunque l’appello presentato dalla Procura dei Minori. Tra le motivazioni della decisione, il fatto che i provvedimenti su responsabilità genitoriale e tutela del minore a fronte di comportamenti pregiudizievoli dei genitori, sono revocabili in ogni momento. Ciò signifa che dalla relazione dei servizi sociali, ai quali erano stati affidati in un primo momento i due bambini, è stato evidenziato come la nonna paterna, resti una figura forte di riferimento per i minori e come il padre abbia iniziato a riconquistarsi la pienezza del suo ruolo.

I due fratellini di 2 e 4 anni di Paola erano stati allontanati dalla madre e dalla nonna materna mentre il compagno della mamma era stato arrestato. La grave vicenda partì dopo il ricovero del bimbo di 4 anni, il 25 gennaio scorso, all’ospedale Annunziata di Cosenza. Il piccolo presentava morsi e bruciature. Scattate le indagini dei carabinieri, il 31 gennaio ci fu l’irruzione nel cuore della notte nell’abitazione della famiglia del piccolo, dove venne trovato il fratellino più piccolo, di due anni con evidenti segni di maltrattamento tra cui una frattura al braccio. Anche il più piccolo venne portato in ospedale.