Ospedale di Praia a Mare, l’annuncio: un nuovo reparto per la dialisi e più posti letto

PRAIA A MARE (CS) – “Presso l’ospedale di Praia a Mare sarà realizzato dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza un nuovo reparto per la dialisi, mentre il servizio continuerà ad essere erogato nell’attuale collocazione, evitando disagi ai pazienti che, al termine dei lavori programmati, potranno usufruire di adeguate dotazioni tecnologiche e di personale qualificato“. È quanto rende noto il sindaco del Comune di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, al termine di una proficua trattativa con i vertici aziendali, portata avanti negli ultimi giorni e tesa anche a scongiurare disagi per l’utenza. Per quanto stabilito in precedenza, infatti, i dializzati in cura presso il reparto praiese avrebbero dovuto svolgere le rispettive terapie a Cetraro, fin quando non fosse terminata la ristrutturazione dei vecchi locali.

“In questo modo, invece – sottolinea De Lorenzo –, l’ospedale di Praia a Mare avrà un reparto Dialisi nuovo di zecca e tecnologicamente avanzato, realizzato in alcuni locali oggi inutilizzati e con un aumento dei posti per dializzando da 9 a 15, piuttosto che uno frutto di una semplice ristrutturazione. Un ottimo risultato, ottenuto grazie alla interlocuzione con il coordinatore della rete Emodialitica dell’Asp di Cosenza, Antonio Nicoletti, al quale vanno aggiunte importanti novità in termini di dotazione professionale per risolvere la problematica dei prelievi ematici”.

Il primo cittadino, infatti, spiega che grazie all’interlocuzione avuta con il direttore sanitario dell’Asp, Martino Rizzo, e con il direttore sanitario del nosocomio praiese, Egidio Vanni, l’Asp ha emanato una delibera (n. 2342 del 28.10.2024) per la selezione di 2 tecnici di laboratorio.

“Inoltre – ancora De Lorenzo – ho ricevuto notizia che domani, giovedì 31 ottobre 2024, un biologo firmerà il contratto di assunzione per prendere servizio presso l’ospedale di Praia a Mare. Con questa nuova dotazione si riuscirà a soddisfare le esigenze del territorio di riferimento per le quali si erano mossi anche i sindaci di altri comuni, che ringrazio per la sensibilità mostrata e il contributo dato alla risoluzione di due problematiche che avrebbero potuto causare seri problemi a tutti i nostri cittadini. Le cose – aggiunge il sindaco di Praia a Mare – non si fanno mai da soli, pertanto ringrazio il mio assessore alla Sanità, Elisa Selvaggi, per la preziosa collaborazione come quella ricevuta dal direttore generale dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano, e dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che non perde occasione di far sentire il proprio apporto operativo quando si possono migliorare i servizi sanitari ai cittadini dei nostri comuni”.