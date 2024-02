Orrore a Fuscaldo, Simba ucciso a fucilate. Comune «non rimarremo indifferenti»

FUSCALDO (CS) – Ancora un caso di violenza e cattiveria nei confronti degli animali. La vicenda arriva da Fuscaldo dove Simba, un cane di proprietà che si era allontanato da casa, è stato colpito a morte da persone che per il momento sono da identificare. Simba, un meticcio, aveva una casa, era un cagnolino buono e pacifico che purtroppo si è imbattuto nella crudeltà dell’essere umano.

Il 3 febbraio scorso infatti, è stato colpito da qualcuno agli organi genitali. Un gesto barbaro che ha visto il povero Simba, ferito, tornare a casa piangendo e lamentandosi di tanto dolore. Trasportato in clinica purtroppo non ce l’ha fatta. L’amministrazione comunale di Fuscaldo tuona: «non rimarremo indifferenti rispetto all’accaduto – scrive il Comune di Fuscaldo su Facebook – ed abbiamo dato mandato al nostro consigliere comunale delegato agli animali d’affezione, Carmine Scrivano, di sostenere, presso gli organi competenti, ogni iniziativa che sarà intrapresa».