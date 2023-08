Nuova aggressione ai sanitari. A Paola medico del 118 aggredito dal figlio di un paziente

PAOLA (CS) – La scora settimana era successo a Cosenza ad un’automedica intervenuta per soccorrere una persona ferita. Sabato notte è toccato ad un medico del 118 in servizio alla Postazione di Emergenza Territoriale dell’Ospedale San Francesco di Paola, aggredito dal figlio di un paziente, esasperato per essersi recato per 4 volte in Pronto Soccorso e per il mancato ricovero del proprio familiare che aveva accusato una gastroenterite.

A farne le spese il camice bianco, aggredito dall’uomo davanti l’ingresso del PS, che si è scagliato contro il medico picchiandolo. Solo l’intervento di una guardia giurata e di un infermiere presente, ha evitato che la situazione generasse riportando la calma. Sul posto sono poi giunti i carabinieri di Paola allertati dal personale sanitario.