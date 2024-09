Mia Multiservizi a Scalea, il sindacato contro il Comune: “Grave situazione, ricorreremo al Tar”

SCALEA (CS) – “In merito alla reiterata condotta dell’amministrazione comunale di Scalea e della proprietà della società Mia Multiservizi” l’Unione Sindacale di Base di Cosenza – LP, USB Cosenza, in una nota stama “denuncia la mancata trasparenza e il mancato rispetto degli impegni da parte dell’Amministrazione Comunale di Scalea. La nostra Organizzazione Sindacale USB Cosenza Lavoro Privato desidera informare la cittadinanza e i media locali riguardo a una grave situazione che si sta verificando presso il Comune di Scalea.

Nonostante la richiesta di accesso agli atti amministrativi presentata dalla nostra organizzazione in data [28/05/2024], ad oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale, nonostante siano trascorsi abbondantemente i 30 giorni previsti dalla legge n. 241/1990. Questa mancata risposta costituisce una palese violazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ostacolando l’azione sindacale e la difesa dei diritti dei lavoratori che rappresentiamo.

Inoltre, esprimiamo profondo rammarico per il mancato rispetto degli impegni assunti dal Sindaco di Scalea. Nonostante l’accordo sull’incontro con la nostra organizzazione per discutere delle problematiche in corso, non è mai pervenuta una convocazione. Questo atteggiamento rappresenta una grave mancanza di rispetto verso i lavoratori e le loro legittime richieste di confronto e dialogo.

USB Cosenza Lavoro Privato non può accettare tali inadempienze, che minano la trasparenza amministrativa e compromettono la fiducia dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni locali. Pertanto, abbiamo formalmente sollecitato l’Amministrazione Comunale a fornire una risposta entro 7 giorni e a fissare con urgenza l’incontro richiesto. In caso contrario, ci vedremo costretti a procedere con un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e ad adottare tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori. Confidiamo che questa segnalazione possa sollecitare l’attenzione pubblica e portare a una pronta risoluzione delle problematiche evidenziate”.