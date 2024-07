La dottoressa Antonietta Distilo nuovo primario di Pediatria dello spoke Paola-Cetraro

PAOLA (CS) – “La nomina della dottoressa Antonietta Distilo a primario del reparto di pediatria dell’ospedale spoke Paola-Cetraro, non può che essere accolta positivamente e con il giusto ottimismo, anche e soprattutto alla luce di un’importante esperienza professionale, che l’ha vista impegnata, in questi anni, al fianco del dott. Gianfranco Scarpelli, nel reparto di neonatologia dell’ospedale hub dell’Annunziata di Cosenza”. L’annuncio del sindaco di Paola Giovanni Politano che esprime apprezzamento per la nuova nomina della dottoressa originaria di Paola.

“Ci sono, poi, i sentimenti di gioia e di orgoglio, in quanto questo delicato ruolo viene affidato ad una professionista paolana, ad una nostra concittadina, che avrà il non facile compito di gestire e di accompagnare il nuovo corso della pediatria del nostro spoke. Una responsabilità di non poco conto, che ci impone di sostenere e di confidare la massima fiducia in quello che sarà l’operato della dott.ssa Distilo, alla quale, per il momento, vanno il plauso, le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione comunale di Paola e della Comunità intera, che a lei, simbolicamente si abbraccia, in questa bellissima, ma allo stesso tempo delicata missione”.