Follia all’ospedale di Paola: pretende una TAC senza prenotazione, dottoressa aggredita e svenuta a terra

PAOLA (CS) – Una dottoressa è stata aggredita all’interno del Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Paola, nel Cosentino. Un giovane, secondo quanto si è appreso, si è presentato in ospedale, nel reparto di radiologia, chiedendo di fare una Tac senza essere prenotato. Il medico di turno ha negato la prestazione e il giovane ha iniziato ad urlare e inveire contro il personale. Il giovane si è quindi recato al Pronto soccorso continuando a pretendere la Tac con toni sempre più accesi. In quel momento, la dottoressa, un’anestesista, si trovava in reparto per una consulenza ed era intenta a parlare con un poliziotto in borghese. L’agente ha cercato di calmare il ragazzo consigliandogli di abbassare i toni ma il giovane ha reagito violentemente e ha strattonato chiunque fosse nelle sue vicinanze. La dottoressa è stata scaraventata a terra e nell’impatto ha perso i sensi, subito soccorsa dai colleghi che le hanno e ha ricevuto le cure necessarie. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.