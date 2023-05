Festeggiamenti per San Francesco di Paola, rimandato al 7 maggio il concerto dei ‘The Kolors’

PAOLA (CS) – Le condizioni meteorologiche avverse hanno reso necessario lo spostamento del concerto dei The Kolors, previsto per questa sera, 2 maggio, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. La band calcherà dunque il palco di Piazza IV Novembre domenica 7 maggio a partire dalle ore 21:30.

Ad aprire il concerto della band amatissima dai giovani e già vincitrice del talent show “Amici” di Canale 5, l’apprezzata artista di San Lucido, Eda Marì, nota al pubblico nazionale per il grande successo riscosso dalla partecipazione a “X Factor”.

Vista la grande mole di artisti e spettacoli in programma, l’amministrazione comunale ha dunque scelto di prolungare la festività, per ricavare il meglio anche dalle temperature miti e dal clima favorevole dei prossimi giorni, in un sentimento collettivo di forte entusiasmo. Il calendario resterà invece invariato per quanto concerne gli appuntamenti religiosi e anche gli standisti della fiera potranno prolungare gratuitamente la propria presenza nella città di Paola fino al 7 maggio.