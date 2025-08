Emodinamica a Paola, Mazzuca «due milioni di euro fermi per mancanza di autorizzazioni. Scandaloso»

- Advertisement -

COSENZA – Il presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca si rivolge al “presidente dimissionario”, Roberto Occhiuto: “non può rimanere Commissario straordinario. Sarebbe un’autentica indecenza istituzionale”. Il riferimento è all’ultimo caso relativo all’Emodinamica dell’Ospedale San Francesco di Paola che Mazzuca definisce “semplicemente scandaloso”.

“Un investimento da due milioni di euro, letteralmente, gettato al vento: l’ennesima vergognosa razzia del denaro pubblico. Incredibile a dirsi e a credersi: a Paola c’è una sala di emodinamica, attrezzata di tutto punto, dotata di un angiografo di ultima generazione, completata e collaudata dal mese di settembre del 2024, pronta per entrare in funzione, addirittura, c’è a disposizione, anche, il personale, però mancano le autorizzazione e quella sala rimane, scelleratamente, chiusa. Che vergogna!”.

Il presidente del consiglio comunale di Cosenza prosegue: “E’ questa l’ennesima certificazione della torbida gestione della sanità calabrese, nella quale sguazzano i più famelici appetiti speculativi, puntualmente foraggiati a discapito dei pazienti e in danno delle strutture pubbliche. Eh si, perché è evidente che il mancato funzionamento dell’emodinamica dell’ospedale di Paola favorisce e garantisce il vorticoso aumento di fatturato delle strutture convenzionate esistenti lungo la fascia tirrenica cosentina. Si proceda, pertanto, all’immediata attivazione del servizio di Emodinamica dell’Ospedale di Paola. Non c’è altra strada da percorrere se non quella di sollecitare i poteri sostituitivi del governo”.

“Il Ministro della Salute, di concerto con Ministro dell’Economia, deve avocare a sé la procedura e perfezionare, con la massima celerità, tutti gli adempimenti autorizzativi perché il servizio di Emodinamica di Paola possa finalmente entrare in funzione. Ma il governo, in queste ore, è chiamato, anche, a un ulteriore atto di responsabilità. Occhiuto, da Presidente dimissionario, non può rimanere, comunque, Commissario straordinario della sanità. Sarebbe un’autentica indecenza istituzionale. Occhiuto e il suo cerchio marcio non possono più rimanere al timone della sanità calabrese. Il Consiglio dei Ministri, già nelle prossime ore, deve sollevarlo dall’incarico. La logica feudataria e padronale, alla quale Occhiuto ha assoggetto i suoi poteri commissariali, ha devastato, scientemente, la sanità pubblica. Occhiuto, in questi anni, è stato il nemico giurato della sanità pubblica e l’Emodinamica di Paola ne è un testimonianza emblematica. E’ arrivato il momento di cacciare i mercanti dal tempio. E Roberto è stato un mercante di serie A”.