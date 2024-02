Emergenza criminalità a Scalea: vertice in Prefettura

SCALEA (CS) – Rafforzare la presenza delle forze dell’ordine: è questo uno dei primi provvedimenti scaturiti dall’emergenza criminalità a Scalea dopo gli ultimi atti intimidatori che hanno interessato la cittadina del Tirreno cosentino.

Questa mattina il Comitato provinciale per l’ordine la sicurezza, convocato ad hoc dal Prefetto Vittoria Ciaramella, si è occupato della vicenda alla presenza delle forze dell’ordine e del sindaco di scalea, Giacomo Perrotta.

Lo stesso primo cittadino si è fatto portavoce della preoccupazione dei suoi concittadini.

Da un lato, quindi, c’è preoccupazione, ma dall’altro resta anche la fiducia nelle istituzioni, che hanno espresso grande vicinanza. Lo stesso Perrotta ha sottolineato come la convocazione del comitato sia già un grande segnale per la comunità che lui stesso rappresenta. Già in queste ore le istituzioni hanno dato un chiaro segnale con una maggiore presenza dei Carabinieri.