Diecimila nuovi alberi in tutta Paola: il Comune aderisce al progetto Legambiente

PAOLA (CS) – Il Comune di Paola aderisce al progetto 10.000 nuovi alberi. L’iniziativa, promossa dal circolo “Serre Cosentine” di Legambiente, si pone l’obiettivo di piantare, a dimora, ben 10mila nuovi alberi in due anni. Ad oggi, sono oltre 35 i Comuni della Provincia di Cosenza che hanno aderito al progetto, oltre a numerose associazioni. La Città di Paola ha accolto con grande entusiasmo l’appello e l’invito rivoltogli e l’intera Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Politano è già all’opera per organizzare una giornata dedicata interamente all’ambiente ed alla piantumazione. Le location scelte sono le scuole.

Un modo concreto e diretto per sensibilizzare le nuove generazioni ed il mondo scolastico ad impegnarsi, attivamente, per la tutela dell’ambiente e del verde. A coordinare l’iniziativa, il sindaco Politano, il vice sindaco Maria Pia Serranò e gli assessori Sandra Grossi (istruzione) e Massimo Focetola (ambiente).

“È nostra intenzione offrire il nostro contributo per lasciare un segno, per dare una mano concreta al nostro pianeta, sempre più minacciato dai cambiamenti climatici e dall’inquinamento” – sottolinea il Governo cittadino. “C’è chi ancora dubita fortemente su questo, ma gli studi e la scienza non lasciano spazio ad alcun tentennamento: le attività antropiche sono le principali responsabili dei cambiamenti climatici globali ed è per questo che necessita un cambio di rotta che noi, come Città e come Comunità, vogliamo sostenere con determinazione e con atti volti a sensibilizzare ogni concittadina ed ogni concittadino”.

Per questo progetto, gli alberi a disposizione sono: Tiglio, Lauroceraso, Catalpa, Ligustro giapponese, Cipresso, Chamaecyparis, Cerro, Aleagno (siepe), Melograno, Pino domestico, Abete rosso, Ibiscus, Barberis(siepe), Pero selvatico, Melo selvatico, Olenadro e Pittosporo. Con questa iniziativa, la Città di Paola, dopo essere stata premiata tra i Comuni calabresi con una maggiore percentuale di raccolta differenziata, si conferma “green” e attivamente e fattivamente impegnata nella tutela dell’ambiente, con azioni forti e significative.