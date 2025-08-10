Dal Tirreno al Pollino il turismo diventa sostenibile: tour esperenziali e lenti da Diamante a Papasidero

- Advertisement -

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – Dal 29 luglio al 3 ottobre 2025, la Riviera dei Cedri si racconta in un modo completamente nuovo. Ogni settimana, per quattro giorni consecutivi, i visitatori avranno, infatti, l’opportunità di vivere mini tour esperienziali nei borghi di San Nicola Arcella, Diamante, Orsomarso e Papasidero, autentici gioielli incastonati tra mare e montagna.

Un format innovativo, promosso dalla Regione Calabria, che propone un approccio lento e consapevole al viaggio, attraverso visite guidate a palazzi storici e luoghi di interesse, trekking urbani e naturalistici all’interno del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Marino Regionale Riviera dei Cedri, accompagnati da guide professioniste. Il tutto arricchito da experience immersive e degustazioni di prodotti tipici locali, per una scoperta multisensoriale del territorio.

Turismo lento: i tour e la piattaforma digitale

A rendere ancora più accessibile e strutturata l’offerta, è stata creata una piattaforma digitale dedicata alle experience che consente a viaggiatori e operatori di consultare, prenotare e personalizzare le attività proposte, facilitando la fruizione dei contenuti turistici in chiave moderna e integrata. “Questa iniziativa rappresenta un modo nuovo di scoprire le straordinarie bellezze della Riviera dei Cedri – ha sottolineato Giancarlo Formica, presidente di ECOtur – ed è il risultato concreto del lavoro di rete tra enti, imprese e professionisti del turismo. Solo facendo sistema possiamo costruire una vera e propria destinazione turistica riconoscibile e sostenibile”.

Solo il primo step di un percorso più ampio come ha detto Angelo Napolitano, responsabile del coordinamento operativo che ha spiegato che l’obiettivo è quello “di strutturare un’offerta completa di experience dedicate alla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Le nuove proposte saranno presentate già da settembre e pensate per essere fruite dai viaggiatori durante tutto l’anno, in un’ottica di destagionalizzazione e sostenibilità”.