Da Tortora a Santa Maria de Cedro. Segnalati tentativi di truffe del finto carabiniere

COSENZA – Ci risiamo: ancora malviventi che mettono in pratica la truffa del finto carabiniere per tentare di raggirare anziani e persone fragili. Nelle ultime ore, n particolare segnalazioni arrivano dall’alto Tirreno Cosentino. A Tortora il Comune, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, «segnala una serie di tentativi di truffe ai danni di anziani. Gli interlocutori si spacciano per Carabinieri o Avvocati inducendo i malcapitati a pagare per eventuale assistenza. Invitiamo la cittadinanza a prestare la massima attenzione, specie ai congiunti più anziani e isolati».

Anche a Santa Maria del Cedro il Comune mette in guardia i cittadini:

«sconosciuti si aggirano nel nostro territorio. Invitiamo tutti i cittadini alla massima attenzione. Sono stati segnalati tentativi di truffa da parte di persone sconosciute. Non aprite la porta, non fornite informazioni personali e contattate subito le forze dell’ordine in caso di dubbi. Segnalate qualsiasi comportamento sospetto».