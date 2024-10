Il Piano rete ospedaliera è “inefficace”. Di Natale: “è ufficiale, la Regione fa marcia indietro”

COSENZA – ”È ufficiale, dopo la nostra battaglia, la Regione Calabria fa marcia indietro.

Prevista a breve la stesura di un nuovo Piano della Rete Ospedaliera, è la quarta proposta. Vorrei esprimere la mia personale solidarietà a quanti ritenevano il piano di riordino della rete ospedaliera efficace, sostenendo che la nostra azione fosse strumentale”. Con tono alquanto sarcastico per sdrammatizzare la triste vicenda che si sta vivendo da un po’ di tempo a questa parte, sul piano di riordino della rete ospedaliera calabrese, Graziano Di Natale che capeggia Il comitato regionale per la difesa del diritto alla salute – interviene precisando che la battaglia condotta era più che fondata. Pare, difatti, risulti alquanto complicato redigere un atto che non vada a ledere il diritto alla salute dei cittadini. “Intanto – aggiunge Di Natale – ringrazio i cittadini liberi che hanno condiviso il nostro percorso. Ora bisogna stare attenti che non venga consumato, ancora una volta, l’ennesimo colpo di mano con lo spostamento di reparti e servizi che, fino ad oggi, è stato scongiurato. Da parte nostra – conclude – saremo vigili affinché tutto ciò non si verifichi”.

