Cetraro, violento scontro tra un furgone una Bmw sulla Statale 18. Tre feriti, uno è grave

CETRARO (CS) – Un impatto violento lungo la Statale 18 Tirrenia Inferiore a Cetraro, nei pressi dello svincolo per dirigersi verso l’Ospedale Iannelli di Cetraro con tre feriti di cui uno in gravi condizioni. È il bilancio di un brutto incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, avvenuto subito dopo l’ora di pranzo nel comune del Tirreno cosentino tra una BMW e un furgone.

In quel tratto di strada l’asfalto era reso viscido dalla pioggia che cade a intermittenza dalla mattina. L’auto, dopo lo scontro frontale con il furgone ha impattato violentemente contro le barriere che delimitano la carreggiata. Immediati i soccorsi con i sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente. Per uno dei tre è stato deciso il trasferimento all’Annunziata di Cosenza. Sul posto anche i carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso e personale dell’Anas.