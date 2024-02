Cetraro, l’annuncio shock del sindaco ricoverato in ospedale: «ho una brutta malattia» – VIDEO

CETRARO (CS) – “Ieri mio malgrado mi sono trovato al pronto soccorso di Cetraro perché non mi sono sentito bene e dopo tutti gli accertamenti hanno riscontrato l’ipotesi di una brutta malattia”. Inizia così il video che il sindaco di Cetraro, Ermanno Cennamo, lancia dalla propria pagina facebook. Un annuncio – con voce rotta e affaticata – ai suoi cittadini dall’ospedale d Parma in cui si trova al momento ricoverato dopo essere stato colto da un malore.

“Voglio ringraziare tutte le persone che erano presenti nel pronto soccorso di Cetraro, hanno dimostrato grande professionalità e grande affetto e questo mi sta aiutanto molto di fronte a questa situazione che mi è calata addosso dall’oggi al domani. Ringrazio anche la primaria Sguglio ma non voglio dimenticare nessuno e il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari. Vista la gravità della situazione e ascoltato il parere dei medici mi trovo ricoverato all’ospedale Maggiore di Parma, in una stanza sterile. Insieme a me ci sono i miei figli e la mia famiglia che mi danno serenità, forza e coraggio – dichiara emozionato. La comunità in questo momento deve essere unita per condividere questo momento difficile per il proprio sindaco. Voi mi state facendo sentire davvero la vostra vicinanza che mi sta dando veramente tanta forza e tanto coraggio e sono sicuro che, nonostante ci saranno tanti momenti difficili, insieme a voi riuscirò a superare anche questa battaglia.

L’attività amministrativa continuerà – conclude Cennamo – perchè a Cetraro abbiamo creato una classe politica intelligente. Sicuramente supererò questo momento e tornerò a Cetraro per dare fiducia e speranza a tutti voi. Grazie, vi voglio bene, un caro abbraccio“.