Cetraro, agguato mortale sulla Statale 18: uomo freddato a colpi di pistola

CETRARO (CS) – È stato assassinato con 6 colpi di pistola Giuseppe Corallo, 60 anni, meccanico originario di Cetraro con precedenti penali. L’agguato è avvenuto questo pomeriggio, mentre il 60enne stava percorrendo la Strada Statale 18, nei pressi di un’autofficina che era solito frequentare, non lontano dalla sua abitazione. L’uomo era tornato in libertà da pochi giorni, dopo aver scontato una pena agli arresti domiciliari.

Sulla scena del delitto, i carabinieri della stazione di Cetraro, supportati dai militari della compagnia di Paola e del Nucleo investigativo di Cosenza. È atteso sul posto anche il magistrato di turno proveniente da Paola.

Il meccanico era già noto alle forze dell’ordine: nel 2018 era stato bloccato sull’autostrada nei pressi di Palmi mentre trasportava un chilo di cocaina. Di recente, il Tribunale aveva disposto il sequestro di un garage riconducibile a lui, utilizzato come deposito di pneumatici. Le indagini sono in corso per chiarire dinamica e movente dell’omicidio.

La dinamica dell’incidente

L’agguato in cui ha perso la vita Giuseppe Corallo è stato compiuto da due persone giunte davanti all’officina a bordo di una moto T-Max. Il soggetto seduto dietro, ha sparato cinque o sei colpi di pistola, alcuni dei quali hanno raggiunto al torace la vittima uccidendolo sul colpo.