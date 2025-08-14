HomeTirreno

Botulino a Diamante, il food truck sarà spostato dal lungomare: “Stop al pellegrinaggio dell’orrore”

Accolta l’istanza della difesa del venditore: il camioncino “Da Peppino” sarà rimosso dal lungomare. Proseguono le indagini sulla tragedia che ha provocato due morti e diversi intossicati

S.G.
Scritto da S.G.
DIAMANTE (CS) – Il food truck “Da Peppino”, da cui sarebbe partito il focolaio di intossicazione da botulino, che ha causato la morte di due persone e numerose intossicazioni tra il 2 e il 3 agosto, sarà trasferito in un altro sito. Lo ha disposto il sostituto procuratore di Paola, Maria Porcelli, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Francesco Liserre, difensore del venditore ambulante attualmente indagato. Il mezzo sarebbe infatti diventato negli ultimi giorni, un macabro oggetto di curiosità e selfie da parte dei passanti e dunque sarà spostato già nelle prossime ore.

«Termina finalmente il cinico pellegrinaggio al santuario dell’orrore», ha commentato il legale denunciando il degrado legato alla spettacolarizzazione del dolore. Il trasferimento servirà anche a garantire la conservazione dei prodotti ancora all’interno del frigorifero, regolarmente alimentato dalla rete elettrica. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del NAS e i tecnici dell’Asp di Cosenza per vigilare sulle operazioni. Intanto, proseguono le indagini della Procura di Paola, per fare piena luce sull’accaduto.

