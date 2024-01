Belvedere, accoltellato durante una lite al veglione di Capodanno. Grave un uomo

BEVEDERE MARITTIMO (CS) – I carabinieri della locale stazione, coordinarti dai militarti della compagnia di Scalea hanno già avviato le indagini e ascoltando alcuni testimoni per cercare di ricostruire la dinamica che ha ha portato ieri all’accoltellamento di una persona durante un veglione di Capodanno e che ora si trova ricoverato in gravi condizioni. È accaduto alle prime luci dell’alba in un locale di Belvedere. Da quanto emerso sarebbe scoppiata la lite nel locale che sarebbe poi continuata all’esterno e sfociata nell’accoltellamento. A causa delle ferite, il 118 giunto sul posto ha attivato la richiesta dell’elisoccorso che tra trasportato l’uomo all’ospedale di Catanzaro dove è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

