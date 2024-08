Amantea: torneo di beach volley, dal tramonto all’alba, all’insegna della solidarietà

AMANTEA (CS) – Si è concluso il torneo amatoriale di beach volley più avvincente e appassionante dell’estate 2024 che quest’anno, oltre allo sport e al sano divertimento, si è trasformato in una gara di solidarietà per contribuire a dare una mano alle famiglie più bisognose. Circa 68 atleti si sono dati appuntamento allo Sport Village Amantea per confrontarsi in un serrato e avvincente torneo promosso dall’ASD Beach&Volley Amantea che è durato dal tramonto del 20 all’alba del 21 agosto.

Un tripudio di divertimento e sorrisi in riva al mare che nemmeno qualche acquazzone temporaneo ha potuto fermare. Tantissimi anche gli spettatori che hanno seguito l’evento fino a notte fonda creando, insieme agli atleti, una grande comunità unita dallo sport, dalla musica, dal cibo e dallo spirito solidale.

Il ricavato derivante dalle iscrizioni e dalle donazioni spontanee, rigorosamente registrate e annotate, ammonta a 700 euro e sarà devoluto interamente in beneficenza attraverso l’acquisto di generi alimentari che saranno affidati alla Caritas della parrocchia S. Maria La Pinta di Amantea per la distribuzione alle famiglie più bisognose.

La bellezza di vedere tanti giovani e adulti divertirsi insieme, ma allo stesso tempo prodigarsi per aiutare il prossimo attraverso il loro sport preferito ha suscitato tanto interesse tra gli occorsi all’evento creando anche momenti di riflessione e confronto. Un ringraziamento particolare da parte degli organizzatori agli atleti, al pubblico, al lido La Pecora Nera Beach per il sostegno e a tutti i volontari che si sono straordinariamente prodigati per l’organizzazione, la gestione e la riuscita dell’evento.