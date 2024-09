Amantea, padre e figlio sventano il furto di un’auto: entrambi carabinieri fuori servizio

AMANTEA – Furto sventato ad Amantea, città della costa tirrenica cosentina, grazie alla prontezza di riflessi di padre e figlio, entrambi carabinieri fuori servizio (il primo alla compagnia Catanzaro e il secondo fuori regione). L’episodio, avvenuto durante la serata in cui si celebrava San Francesco nella frazione di Campora San Giovanni, mentre il Comune era in festa per il Santo Patrono.

Il padre, il primo a notare dei movimenti sospetti, ha notato un uomo che armeggiava nel tentativo di rubare un’auto. Senza tentennare un attimo, il carabiniere è intervenuto immediatamente, bloccando il ladro prima che potesse sfuggirgli. Anche il figlio del carabiniere, appena appreso da alcuni passanti del tentato furto e senza sapere si trattasse del padre, è accorso immediamente in soccorso sul luogo dell’accaduto.

Giunto sul posto, il giovane militare ha collaborato con il padre per gestire la situazione, in attesa dell’arrivo dei colleghi della vicina stazione. L’uomo fermato, già noto alle forze dell’ordine e con il divieto di dimora nei comuni della provincia di Cosenza, è stato immediatamente arrestato. Le indagini ora proseguono per verificare se l’arrestato sia coinvolto in una serie di furti d’auto che si stanno compiendo sulla costa tirrenica nelle ultime settimane, da Amantea fino ai comuni limitrofi.