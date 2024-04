Amantea, incendiata l’auto dell’ex sindaca Monica Sabatino: indagini in corso

AMANTEA (CS) – Indagini in corso sull’incendio dell’auto di proprietà dell’ex sindaca di Amantea, Monica Sabatino. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, vicino al palazzetto dello sport della cittadina, che in quel momento ospitava una manifestazione sportiva. L’auto è nella disponibilità della famiglia dell’ex sindaca. Solidarietà è stata espressa anche dal Partito Democratico.

«Il Partito Democratico di Amantea – Circolo “Moro-Berlinguer” – esprime vicinanza all’ex Sindaca Monica Sabatino per il vile atto di cui è stata vittima. Le forze dell’ordine – si legge in una nota – cui va il ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono in favore della nostra comunità, faranno luce sulla matrice dei fatti. Riteniamo, però, doveroso richiamare il diritto a vivere in una società sicura, dove poter svolgere con serenità e libertà la propria esistenza».