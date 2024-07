A San Lucido fino al 25 agosto la terza edizione di “Fotografia Calabria Festival 2024”

SAN LUCIDO – Da oggi e fino al 25 agosto, nel comune di San Lucido, tra le strade e i vicoli del centro storico, saranno ospitati i numerosi progetti – alcuni inediti, altri in anteprima italiana – dei fotografi internazionali ospiti del Festival, oltre ad eventi, talk e workshop dedicati al mondo della fotografia.

Fotografia di famiglie è il tema della terza edizione; la fotografia scelta come il linguaggio attraverso cui osservare il tema della famiglia e delle sue rappresentazioni. I progetti in mostra indagano questo universo fatto di emozioni e di memorie, non solo digitali, trattando i temi della malattia, delle relazioni tra parenti – anche con l’intelligenza artificiale, inevitabile specchio del nostro tempo – e le storie di tutte quelle famiglie che si discostano dai modelli tradizionali e che esistono al di là dei legami di sangue.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

Inaugurazione prevista alle 18:30 di venerdì 26 luglio presso la Terrazza Panoramica di Via Vittorio Emanuele 3, alla presenza dell’organizzazione e direzione artistica del Festival al fianco degli artisti e delle istituzioni.

Sabato 27 luglio, dalle 11:00, al via le visite guidate delle mostre, con i fotografi presenti al Festival. Le mostre sono distribuite in diversi luoghi del comune di San Lucido, a partire dalla Palestra della Scuola, di Via Giuliani 36, che ospita: “Lullaby and Last Goodbye”, progetto del fotografo Luigi Ciambra, che racconta il processo di crescita delle sue figlie; “Album di famiglia” di Noemi Comi, progetto direttamente prodotto dal Festival, in collaborazione con Lomography Italia, che propone una riflessione necessaria in tema di matrimonio, adozione e maternità; “From one innocent look” di Lydia Toivanen, vincitrice del premio Fotografia Calabria Festival 2024, che mostra la sua crescita in una ricco nucleo familiare di 12 tra fratelli e sorelle; “Kim Sae_Hyun” di Hyun-min Ryu, progetto in cui il fotografo coreano documenta la crescita del nipote con un tratto “autoreferenziale”; “He looks like you” di Filippo Venturi, che utilizza l’I.A. per ricreare il ricordo di un incontro mai avvenuto tra suo figlio e suo padre. La Chiesa di Santa Maria della Pietà, in via G. Amendola, ospita invece la mostra del fotografo americano Tim Smith, “In the world but not of it”, un’indagine sugli usi e i costumi della comunità degli Hutteriti del Nord America.

Situata sulla suggestiva Panoramica in via Garibaldi vi è il progetto “No memory is ever alone” di Catherine Panebianco, che ci restituisce una mappatura della propria famiglia attraverso l’utilizzo di vecchie diapositive Kodak.

In diversi angoli di Corso Umberto, invece, sono esposte le mostre: “Generazione Beta” di Franzi Kreis, ospitata grazie al supporto del Forum Austriaco di Cultura, in cui sedici persone di Roma e Vienna mostrano le loro “ordinarie” storie di famiglia; “My grandma and I” di Sofia Uslenghi, che sceglie di lavorare in sovrapposizione suoi autoritratti personali con fotografie della nonna, ricollegandosi al tema delle radici; “Momenti di vita familiare tra gli anni Venti e gli anni Sessanta” a cura di Archivio Storico LUCE; un progetto esclusivo presentato da Lomography Italia, partner del festival. A Piazza Giardinetti è collocata la mostra di Carole Mills Noronha, “The place he goes”, che mostra il percorso del padre attraverso l’Alzheimer per non farne sparire il ricordo.

Alla Fontana di Via San Giovanni 2 trovano posto i lavori di altri due finalisti del concorso FCF Awards 2024: Ingerborg Everaferd, che con “Busqueda” ricerca le sue radici attraverso il legame con il figlio, e “A Butterfly Kiss” di Cince Johnston, che racconta del legame tra la sua famiglia e gli animali domestici.

Infine, nel chiostro del Comune (Via Giuliani 36) sono esposti gli scatti realizzati durante “Residenza Radicale: Esplorazioni fotografiche del territorio”, progetto realizzato in collaborazione con Amarelli Fabbrica di Liquirizia, che ha visto coinvolti Diego Orlando in qualità di curatore della residenza e i tre giovani fotografi professionisti Nicola Palmisano, Elena Prosdocimo e Michela Mosca, selezionati per raccontare la storia e la realtà imprenditoriale di Amarelli e il suo legame con il territorio.

Sempre nella giornata di sabato 27 luglio, dalle 18.00 si svolgeranno, presso l’ex Mueso del Mare in Via F. Giuliani, due importanti eventi: il seminario gratuito, di Filippo Venturi con “Tra fotografia e Intelligenza Artificiale”, che analizza l’evoluzione dell’immagine confrontando l’uso della fotografia tradizionale con l’I.A., e il Portfolio Review, gratuito per chi possiede il biglietto del Festival, con Diego Orlando e Simona Denise Deiana, che darà la possibilità di parlare e discutere di fotografia con dei professionisti. Segue alle 21.30 la proiezione del film “Il mio posto è qui” alla quale saranno presenti i registi Cristiano Bortone e Daniela Porto.

Domenica 28 luglio, alle ore 18.00, in programma il workshop curato dalla fotografa Alessia Palermiti, in collaborazione con Lomography, “Banco Ottico 4×5 e Scoperta del Dorso Istantaneo LomoGraflok”, che offre una panoramica sull’utilizzo del grande formato.

Le mostre saranno visitabili dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle ore 0:00; sabato e domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e la sera dalle 21:00 alle 0:00. In occasione della Notte Bianca San Lucidana, in programma per martedì 20 agosto, Fotografia Calabria festival 2024 sarà aperto dalle ore 22.00 alle ore 2.30 per la visione di tutte le mostre, ad eccezione della mostra allestita presso il Comune di San Lucido che chiuderà a mezzanotte.