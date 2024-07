A San Lucido “A Vulata”, ecco il programma del 32° carnevale estivo

SAN LUCIDO (CS) – Tutto pronto per “A Vulata”, il carnevale estivo sanlucidano giunto alla 32esima edizione tra connessioni con la tradizione e tanta innovazione e in programma domani, domenica 21 Luglio. L’Iniziativa, promossa dal comune di San Lucido, in collaborazione con associazioni e commercianti, è stata patrocinata dalla Regione Calabria ed avrà inizio alle ore 9:00 con il tuffo a mare.

Una sorta di rivisitazione che rimanda ad epoche passate, in quanto una leggenda narra che i sanlucidani, in un particolare episodio dove la città venne saccheggiata e dopo lunghi periodi di persecuzione, decisero di organizzarsi e scacciare gli invasori. Tutto questo accadde in modo singolare, ovvero i sanlucidani costrinsero i Saraceni alla ritirata verso le loro navi direttamente dal mare, infatti gli invasori furono costretti a fuggire a nuoto per ritararsi dalle mura del paese che dà luogo di conquista diventò luogo dal quale fuggire per via dei sanlucidani che organizzati liberarono San Lucido dall’asfissiante assedio delle forze saracene.

Proprio in virtù di queste vicende il 21 luglio di ogni anno a san lucido si celebra il particolare rito denominato “A Vulata” ed è tradizione, durante la giornata, vestirsi allegoricamente e simulare la corsa verso il mare, tuffandosi nelle splendide acque del mare sanlucidano.

Dalle ore 21:00 sarà festa grande per le vie del borgo. Musica Live, Dj set, schiuma party, spettacolo di chiusura, enogastronomia e tanto divertimento. Non mancheranno i carri allegorici che sfileranno per le vie del centro. La madrina dell’evento sarà Shaila, ex velina ed influencer da oltre un milione di Follower sui social.