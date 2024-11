Vela e Turismo, connubio vincente ad Acquappesa: al via il Campionato di Vela d’Altura

- Advertisement -

ACQUAPPESA (CS) – Valorizzare la tradizione sportiva di Acquappesa attraverso eventi e competizioni. È questo il motivo che ha caratterizzato la stagione estiva da poco conclusa del virtuoso comune tirrenico. Un’anno che ha avuto come cuore pulsante eventi e manifestazioni sportive legate al mare ed al territorio, promuovendo il comune di Acquappesa non solo come meta turistica legata al mare e alle terme, ma anche come luogo di sport, in un’esperienza immersiva che unisce residenti e turisti. E continuando a credere nei valori dello sport Acquappesa, insieme al limitrofo comune di Cetraro, ospita quest’anno il 18esimo Campionato invernale di Vela d’Altura, il 9 e 10 novembre e il 26 e 27 novembre, con le prime regate della 5^ edizione della Cetraro Sailing Cup organizzata dal Centro Velico Lampetia, sotto il patrocinio della Federazione Italiana Vela.

Due weekend dedicati al mondo della vela e dello sport in generale, ed un occasione ulteriore per la splendida località termale di far conoscere le proprie bellezze naturali, destagionalizzando la propria offerta sportiva e turistica.

L’organizzazione per questo Campionato invernale di Vela ha ideato regate costiere per fare navigare le barche lungo la costa tra Cetraro ed Acquappesa non solo per rendere più impegnativa e interessante la competizione ma per far apprezzare le bellezze naturali che si incontrano durante il percorso. Questa edizione, infatti, prevede prove con giri di boa all’altezza dello Scoglio della Regina, simbolo del Comune di Acquappesa che, insieme al Comune di Cetraro, patrocina la manifestazione.

Acquappesa infatti vanta una lunga tradizione negli sport e, in particolare, per quanto riguarda gli sport legati al mare. Un legame che si è rafforzato anche attraverso gli eventi sportivi, di carattere regionale e nazionale, che il virtuoso comune del Tirreno cosentino ha ospitato quest’ anno grazie ad un Amministrazione giovane e dinamica, che ha dimostrato di credere nello sport e nei suoi valori per incentivare la crescita del suo territorio, elevando l’offerta turistica ed un maggior sviluppo economico.

Eventi sportivi come il Torneo dei Rioni, la Queen’s Cup di Vela, il Torneo di Tennis Città di Acquappesa, la Queen’s Race di Nuoto, hanno dato grande risalto al comune termale, portando centinaia di atleti ed anche semplici visitatori e promuovendolo sia nel panorama sportivo che in quello turistico, a dimostrazione di quanto sia vincente il connubio tra sport e turismo, con un offerta valida a promuovere lo sport e nello stesso tempo offrire opportunità di scoperta e fruizione del territorio.