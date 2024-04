Taekwon-Do: Team Invictus di Spezzano Albanese conquista i Campionati italiani 2024

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Dopo la vittoria dei Campionati del Mondo 2023 che si sono svolti a Rende dal 14 al 17 luglio scorsi, il Team Invictus conquista il titolo ai Campionati Italiani 2024, svoltosi a Fondi (LT) il 17 Marzo 2024. Sono stati oltre 400 gli atleti, provenienti da tutte le regioni, che si sono dati battaglia su 5 aree. Il team Invictus composto da ben 22 atleti, con alcuni alla primissima esperienza, ha dato il meglio di sé salendo spesso sul podio.

Ivan Diodati, neo cintura nera II Dan, atleta della Nazionale Italiana di Taekwon-Do, nonchè Campione del Mondo e d‘Italia 2023 in carica, dopo una serie di incontri per passare il turno, vince il titolo di Campione d’Italia 2024 nelle forme singole e causa infortunio coglie solo il 2° posto nei combattimenti.

Danilo Marranghello, 1° posto nelle forme e 2° posto nei combattimenti

Toma Clhoè, 1° posto nelle forme e 2° posto nei combattimenti

Rinaldi Vera, 1° posto combattimenti

Corino Francesco, 2° posto combattimenti

Haponiuk Viktoria 2° posto forme

Viceconte Francesco, 2° posto combattimenti

Rinaldi Rebecca 2° posto combattimenti

Bucur Maniel, 2° posto nei combattimenti

Pasinetti Francesca Paola, 2° posto combattimenti

Baffa Francesco, 3° posto combattimenti

Giovane Francesco, 3° posto combattimenti

Toma Iris, 3° posto combattimenti

Iantorno Francesco, 3° posto combattimenti

4 Medaglie d’oro

9 medaglie d’argento

4 medaglie di bronzo

Durante la manifestazione è stato consegnato il Diploma di Docente Formatore (3° Livello) per il Settore Taekwon-Do al Maestro Ivano Diodati cintura nera VI Dan e responsabile mondiale arbitri. Grandissima soddisfazione per tutti gli atleti, che incamerando esperienza, non vedono l’ora di mettere in calendario la prossima gara.