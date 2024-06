Pro Cosenza Calcio: da 46 anni passione, formazione e inclusione. Così i ragazzi vivono lo sport

COSENZA – Le scuole calcio rappresentano una componente fondamentale nello sviluppo dei giovani atleti e nella promozione dei valori sportivi. Non sono solo un luogo dove imparare a giocare a calcio, ma sono anche un ambiente educativo che contribuisce alla crescita personale e sociale dei ragazzi. Oltre agli aspetti tecnici e prettamente sportivi, le scuole calcio promuovono valori importanti come la disciplina e il lavoro di squadra, promuovendo impegno, puntualità e dedizione, insegnando l’importanza di stabilire e rispettare routine e obiettivi e impartendo anche la disciplina, che si acquisita sul campo e si riflette anche nella vita quotidiana dei giovani calciatori, aiutandoli a diventare individui responsabili e organizzati.

Pro Cosenza un storia lunga 46 anni

Tra le scuole calcio storiche e più famose di Cosenza e della sua provincia, c’è la Pro Cosenza. La sua storia comincia nell’ormai lontano 1977, anno in cui un gruppo di amici forma la società e chiede l’affiliazione alla FIGC partecipando al suo primo campionato giovanile. Seguiranno negli anni a venire le iscrizioni di varie formazioni nelle diverse categorie giovanili e con queste cominciano ad arrivare i primi successi. Dopo qualche anno a rimanere unico proprietario e a prenderne completamente le redini è il coriaceo Presidente Ercole Perciavalle di cui a tutt’oggi ne è ancora a capo. La Pro Cosenza Calcio oggi è una realtà importante nel panorama calcistico Cosentino e Calabrese, è questo si evince dal fatto che è tra le non molte Società con il riconoscimento ottenuto dalla FIGC come “Scuola Calcio ELITE’”.

La mission della società

La società si è prefissata, come mission, quella di portare la cultura di uno sport sano, con progetti educativi, concreti e innovativi. L’importante è che si parta dalla prospettiva che il Calcio e lo Sport in generale sono e devono essere i veicoli migliori per far diventare i giovani di oggi i migliori uomini di domani. Entrare nel mondo Pro Cosenza Calcio significa condividere i valori fondamentali, espressione della volontà di promuovere e diffondere elevati standard di professionalità, basati su un insieme di valori etici, descritti nella Carta dei Valori, quali: Correttezza, Imparzialità, Responsabilità, Trasparenza, Impegno sociale e Uguaglianza.

La Struttura e i campi da gioco

La Società Pro Cosenza Calcio oggi può vantare una struttura composta da varie tipologie di campi. Essa è costituita da un rettangolo di gioco di calcio A11 in erba sintetica dove le squadre delle categorie: Under19, Allievi Regionali, Giovanissimi regionali e Esordienti disputano le loro partite casalinghe, inoltre vi è un campo di Calcio A7 in erba sintetica e due campi di calcio A5 (di cui uno prossimamente sarà coperto e multifunzione) ed inoltre due campi di Padel posti al centro della pista ovale di pattinaggio. Inoltre presenti oltre che gli uffici di Presidenza e Segreteria, un Bar, vari spogliatoi, il locale Infermeria, la Lavanderia e il magazzino attrezzi.

L’Organigramma della società Pro Cosenza Calcio

Presidente: Sig. Ercole Perciavalle

Vice Presidente: Sig. Giuseppe Molinaro

Segretario: Sig. Gianluca Barbarossa

Responsabile alla Struttura: Sig. Francesco Imbrogno

Direttore Sportivo: Sig. Francesco Pappaterra

Mister Allievi Regionali: Sig. Antonio Campanaro

Mister Giovanissimi Regionali: Sig. Giovanni Silani

Mister Esordienti Elitè: Sig. Raimondo Colasuonno

Mister Pulcini: Sig. Raimondo Colasuonno

Mister Primi calci/Piccoli Amici: Mister Carmine De Rose

Preparatore dei portieri: Mr. Vincenzo Di Benedetto

Tutti i nostri Mister sono in possesso della licenza UEFA B e per quanto concerne le categorie maggiori sono coadiuvati da un Preparatore Atletico con laurea in attività motorie e sportive.

Allenamenti gratuiti a giugno per i ragazzi dal 2007 al 2019

La società Pro Cosenza Calcio informa che per tutto il mese di giugno ci saranno allenamenti gratuiti dedicati ai ragazzi nati dal 2007 fino al 2019. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero0984 34886