Pesistica, Judo e Karate: l’anno d’oro e i campioni della Kodokan Cosenza di Marco Mangiarano

COSENZA – Un anno più che positivo per la Kodokan Cosenza di Marco Mangiarano. Ottimi i risultati conseguiti dagli atleti nella Pesistica, nel Judo e nel Karate. Nella Pesistica, grande successo per Martina Rita Mangiarano (campionessa italiana di sollevamento pesi olimpico, quinto titolo categoria under 17, kg 59). La giovanissima atleta, inoltre è stata premiata con il “Best Sinclair” (migliore alzata tra peso corporeo e peso sollevato) nella gara che si svolta a Roma al centro sportivo militare della Cecchignola. Ma non solo: è stata convocata con la nazionale italiana ai prossimi campionati Europei Youth che si terranno a Salonicco (Grecia) dal 17 al 23 giugno prossimi.

Sempre nella Pesistica olimpica altri tre risultati di spessore: un sorprendente Gaetano La Macchia si è laureato campione italiano (categoria Under 15 – 96 Kg); Matilde Bonofiglio, vice campionessa italiana (categoria under 15 – Kg 76) e Marica Rita Mangiarano, vice campionessa italiana nella specialità dello strappo (categoria under 15 – 59 Kg). Infine, Carlo Fiorentino primo classificato al Criterium Giovanissimi (under 12 – 67 Kg).

Nello Judo, ai campionati regionali Esordienti under 13, successi anche per Mariano Zinno (campione regionale – 46 Kg) e Antonio Daniele Gospodinov (campione regionale – 38 Kg) Nel Karate, ai campionato italiani tenutisi al centro Olimpico di Ostia, protagonista è stato Mario Mangiarano che, a soli 12 anni, ha partecipato alle finali del campionati italiani. Dopo aver passato brillantemente il primo turno, l’atleta della Kodokan Cosenza, ha ceduto il passo al secondo turno alle bandierine. In più è riuscito a conquistare il titolo di campione italiano, categoria under 15, di Pankratione Fijlkam.

Marco Mangiarano, presidente e maestro di Judo della Kodokan Cosenza è molto soddisfatto dei risultati conseguiti in tutti i settori. «La pesistica allenata da Patrizia Parise che li segue con estrema professionalità, ma anche con uno spirito materno verso i suoi allievi, ha confermato i risultati avuti negli anni precedenti, dimostrando ancora una volta la bontà degli allenamenti. Per quanto riguarda il Karate – continua Mangiarano -, riaperto dopo 30 anni di assenza nella nostra palestra, notevole è stato il lavoro del maestro Asef Fazli, che è riuscito a far qualificare per la prima volta un’atleta del Kodokan alle finali nazionali. Sentiremo parlare di questa realtà nel prossimo futuro ad alti livelli. Per il Judo – chiude il maestro della Kodokan Cosenza -, che sta subendo positivamente il cambio generazionale, faccio i complimenti a Mariano Zinno e Antonio Daniele Gospodinov per il titolo regionale esordienti under 13. Zinno ha vinto al 37° torneo internazionale Vallo di Diano a Salerno, mentre Gospodinov è arrivato secondo».

Il prossimo appuntamento per la Kodokan Cosenza è agli europei di pesistica Youth con Martina Rita Mangiarano a Salonicco e, per chiudere, il prossimo 29 giugno, si terrà il torneo dedicato all’indimenticato Mario Mangiarano al PalEventi di Rossano.