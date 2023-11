Nozze rossoblu, Gennaro Tutino e la sua Arianna sposi al comune di Cosenza. Kevin Marulla testimone

COSENZA – Gennaro Tutino e la compagna si una vita Arianna, questa mattina sono diventati marito e moglie. Le nozze, con rito civile, sono state celebrate nel comune di Cosenza, la città dove Tutino è cresciuto calcisticamente e dove è ritornato da leader dopo l’incredibile cavalcata con la promozione in Serie B. Alla cerimonia, oltre a familiari e amici della coppia, erano presenti anche il team manager Kevin Marulla, come testimone, ed i giocatori Tommaso D’Orazio, Angelo Corsi e Luca Palmiero. Quest’ultimi ex rossoblu e grandi amici dell’attaccante napoletano che adesso sarà chiamato, insieme alla sqaudra, nell’importante derby contro il Catanzaro di domenica pomeriggio.

“Dal Presidente Eugenio Guarascio, dalla Società del Cosenza Calcio e da tutto l’ambiente, speciali felicitazioni ai neo sposi e alla piccola Benedetta, che presto avrà un fratellino”.