COSENZA – La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude con una sconfitta per i rossoblu, superati in rimonta dalla Salernitana. I granata ribaltano il vantaggio iniziale di Mazzocchi, pareggiando prima con Villa e poi trovando la rete del 2 a 1 nella ripresa con Inglese. Un risultato però troppo pesante per il Cosenza, soprattutto dopo un primo tempo a senso unico, con i rossoblu che sbloccano subito la gara al 4′ con la zampata di Mazzocchi (seconda rete consecutiva dopo Monopoli).

Dopo aver subito il pareggio della Salernitana al 13′, con la conclusione a giro di Villa che passa tra una selva di gambe e sorprende Vettorel, il Cosenza continua ad attaccare a testa bassa costruendo almeno 3 o 4 occasioni da goal importanti con Florenzi, Mazzocchi, Cannavò e soprattutto Contiliano, che al 40′ dilapida una nitidissima occasione, sparando sopra la traversa un pallone d’oro. Il Cosenza è decisamente più brillante anche dal punto di vista fisico e in chiusura di tempo sfiora ancora il raddoppio con un’azione in velocità che si perde solo per il miracoloso intervento in ripiegamento di Anastasio.

Nella ripresa, però, come accaduto a Monopoli, i rossoblu calano vistosamente e gli ospiti ne approfittano per mettere la freccia trovando il goal del 2 a 1 con l’inzuccata vincente di Inglese al 71′. Confusionario l’assedio finale del Cosenza che a parte una goal annullato a Cimino (il pallone giocato da Florenzi aveva oltrepassato la linea di fondo) non crea grosse occasioni e chiude la gara in dieci per il rosso diretto a Garritano punito per un’entrata in ritardo.

Avvio sprint e Cosenza subito avanti con Mazzocchi

La gara si gioca davanti a poco più di 800 spettatori. Pronti via e dopo un paio di affondi al 4′ il Cosenza passa subito in vantaggio. Azione in velocità dei rossoblu con Kouan che libera sulla fascia destra Aioli: cross in area e scivolata di Golemic che anticipa anche il suo portiere ma in pratica apparecchia la tavola per Mazzocchi che da due passi insacca realizzando il suo secondo goal consecutivo. Il Cosenza di riprova al 9′ con la conclusione di Arioli che spedisce alto.

Primo tiro della Salernitana e pareggio di Villa

Ma al 13′, alla prima incursione pericolosa, i granata trovano il pareggio con Villa. Il terzino ex Pergolettese si accentra e dal limite calcia a giro un pallone che passa tra una selva di gambe e sorprende Vettorel che si tuffa con grande ritardo. Al 19′ Salernitana ancora pericolosa con il sinistro di Anastasio dalla distanza che esce di poco. Al 28′ si rivede il Cosenza con il colpo di testa di Mazzocchi che manda alto un pallone scodellato in area da un corner. Decisamente più pericolosa l’incursione di Florenzi al 31′ che entra in area, dopo aver saltato un difensore, ma calcia alle stelle da buona posizione.

Cosenza sprecone: Contiliano si divora il raddoppio

Al 40′ il Cosenza si divora il raddoppio con Contiliano. Il centrocampista, con la porta praticamente spalancata, spedisce incredibilmente alto l’assist di Kouan. Un minuto prima era stato Dannorumma a Salvare la Salernitana, deviando in tuffo una conclusione del solito Mazzocchi. in campo c’è solo il Cosenza, ma i rossoblu continuano a sprecare occasioni. In chiusura di tempo accelerazione di Cannavò che però conclude tra le braccia di Donnarumma. Al 3′ minuto di recupero velo di Mazzocchi per l’accorrente Florenzi, anticipato da un miracoloso intervento di Anastasio. Si va al riposo sul risultato di 1 a 1.

La ripresa si apre con un cambio nella Salernitana, mentre Buscè manda in campo gli stessi 11 della prima frazione. Poco più di 3′ minuti dall’inizio della ripresa e i granata si giocano la card FVS per un presunto atterramento di Knezovic da parte di Kouan. L’arbitro va al monitor ma poi fa proseguire: nessun intervento falloso e prima delle due card sprecate dagli ospiti che al 57′ creano un pericolo in area rossoblu con una conclusione di Villa deviata in angolo dalla scivolata di Caporale.

Il Cosenza cala, Inglese di testa porta avanti la Salernitana

Minuto 59′: Garritano cerca il jolly su punizione da posizione decentrata: pallone deviato in angolo dalla testa di Inglese. Buscè si gioca il primo cambio, con l’ingresso di Ferrara al posto di Cannavò ma, come accaduto a Monopoli, i rossoblu calano dal punto di vista fisico e iniziano ad avere difficoltà nel proporre azioni d’attacco. La Salernitana ne approfitta subito e al 71′ ribalta la gara con Inglese, bravo a girare in rete di testa un cross dalla destra di Villa. Anche in questo caso non proprio impeccabile il portiere Vettorel. Entrano Begheldo e Cimino per Arioli e Contiliano.

Cimino fa 2 a 2 ma rete annullata: pallone uscito dalla linea di fondo

Al 76′ annullato il pareggio del Cosenza, con una conclusione in diagonale proprio del neo entrat Cimino. Il pallone giocato in precedenza da Florenzi aveva superato la linea di fondo. Il solito Mazzocchi ci prova di testa ma Donnarumma fa buona guardia. Buscè si gioca anche la carta Achour che entra in campo insieme a Begheldo per il forcing finale dei rossoblu alla disperata ricerca del pari. Ma nel 4′ minuto di recupero un intervento in ritardo di Garritano gli costa il cartellino rosso. La gara si chiude con la vittoria dei granata e la prima sconfitta dei rossoblu.

————————————————————————–

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Dametto (83′ Dalle Mura), D’Orazio, Caporale; Arioli (74′ Begheldo), Garritano, Contiliano (75′ Cimino), Cannavò (61′ Ferrara); Florenzi, Kouan (83′ Achour); Mazzocchi

Panchina: Pompei, Cimino, Barone, Begheldo, Dalle Mura, Ragone, Achour, Ferrara, Novello

Allenatore: Antonio Buscè

US SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Anastasio, Coppolaro, Golemic; Matino, Varone, Knezovic (62′ De Boer), Capomaggio, Villa (75′ Ubani); Achik (46′ Ferrari), Inglese (81′ Liguori)

Panchina: Brancolini, Gisondi, Cambianca, Ubani, De Boer, Iervolino, Di Vico, Legowski, Liguori, Ferrari, Tongya, Boncori

Allenatore: Giuseppe Raffaele

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Signori Michele Fracchiolla di Bari e Stefano Vito Martinelli

IV Uomo: Signor Enrico Gemelli di Messina;

Football Video Support: Signor Pasquale Gatto di Lamezia Terme

Ammoniti: Caporale (C), Coppolaro (S), Capomaggio (S), Matino (C), Ferrara (C)

Espulsi: Garritano (C)

Angoli: 4-1

Recupero: 3′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Serata estiva e umida a Cosenza con una temperatura intorno ai 25 gradi. Terreno del Marulla in pessime condizioni. Stadio Marulla praticamente deserto: poco più di 800 i tifosi presenti nelle due tribune.