Lunedì Cosenza-Brescia, Viali: «voglia matta di tornare al successo». Tutino verso il rientro

COSENZA – Il suo esordio di Terni, con quella sconfitta figlia di 20 minuti nel quale la squadra è uscita dalla gara è già in archivio e grazie alla sosta ha avuto 15 giorni di tempo per entrare a contatto diretto co il gruppo e, come ha confermato lo stesso tecnico, lavorare a livello mentale per una sqaudra di qualità ma che non riesce ad uscire da un trend negativo. Mister Viali ha tenuto la consueta conferenza stampa in vista del match di Pasquetta contro il Brescia.

La prima domanda riguarda le condizioni di Tutino “questa settimana è tornato a lavorare in gruppo e negli ultimi allenamenti ha forzato insieme la sqaudra. Se fosse per lui vi direbbe che è pronto con una voglia di rientrare clamorosa. Ma ci confronteremo con lo staff tecnico e medico e vedremo anche perché arriva da un infortunio serio da non sottovalutare. Anche Meroni è pronto si è allenato senza problemi ma è chiaro che viene da tre mesi di fermo e la condizioni fisica va recuperata. Si sono allenati tutti molto bene in questi 15 giorni, con ritmi importanti e di questo sono contento. Ho diverse scelte che posso fare in avanti e vedremo.

Ancora il Brescia

Viali torna al Marulla e affronterà ancora il Brescia “In quel caso era una gara di play-out. Con Maran è una sqaudra che ha trovato continuità di prestazioni e di risultato. È una squadra tecnica ma sa anche battagliare, con calciatori di qualità che sanno ribaltare l’azione. Una squadra completa, ma con tutto il rispetto troverà davanti un Cosenza che ha una voglia matta di invertire il trend. Dovremo usare le nostre armi al meglio per cercare di ritrovare una vittoria che manca da troppo tempo. Abbiamo preparato qualcosa di diverso ma stravolgimenti clamorosi non ce ne saranno. Quello che voglio è vedere attaccare con densità le difese avversarie”.

Questione mentale – “A Terni avevo pochi dati oggettivi in mano, in questa partita cerco delle conferme. Il Cosenza ha delle statistiche importanti ma anche incongruenti. Siamo fa le migliori difese ma abbiamo perso moltissimo. Credo che l’aspetto della mentalità sia importante per fare punti. La gara di Terni mi ha fatto capire tanto: avevo delle statistiche ma vivere una gara in campo è un’altra cosa. Mi è servito tanto per prendere spunti, anche con il mio staff. Dopo il primo tempo non mi aspettavo il crollo in quei 15/20 minuti della ripresa, come un fulmine a ciel sereno senza un preavviso. E questo mi ha dato spunto per alzare la determinazione mentale anche negli allenamenti”.

Cosenza propositivo – “Anche domani abbiamo preparato una partita per cercare di comandarla, creare le giuste condizioni offensive, ma è chiaro che l’atteggiamento e la voglia sarà determinante nel risultato. Il Cosenza è abituato ad aggredire l’avversario nella propria metà campo, ma dovrà essere bravo a farlo senza regalare nulla, con la giusta intensità e senza concedere spazio agli avversari. Ci sarà nella gara il momento in cui soffriremo e li dovremmo essere bravi a mantenere la lucidità giusta”.