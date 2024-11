- Advertisement -

TORINO – Jannik Sinner sempre più nella storia. Il tennista numero 1 del mondo batte con un doppio 6-4 lo statunitense Taylor Fritz e si aggiudica le ATP Finals, primo italiano a riuscirsi nella storia del tennis. Un rullo compressore e un anno indimenticabile per Sinner che dopo aver vinto gli Slam in Australia e USA vince le Finals mettendo in bacheca il sesto titolo dell’anno uno dei più importanti. Solo Federer e Djokovic vinsero le finals nell’anno in cui si aggiudicarono due slam. Un dominio totale per Sinner che ha vinto la finale senza aver mai perso un set. «È un momento speciale per me, sono felicissimo del successo e di condividerlo con questo straordinario pubblico. Rispetto allo scorso anno sono migliorato tanto e sono davvero felice». Queste le sue parole al termine del match