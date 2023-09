Il Cosenza piazza il super colpo in attacco. Francesco Forte è il nuovo attaccante rossoblu

COSENZA – La notizia è iniziata a rimbalzare intorno alle 17.30. Quando sembrava tutto fatto con il Bari, ecco lo sprint del Cosenza per assicurarsi il forte attaccante in uscita dall’Ascoli. L’arrivo in Puglia di Aramu dal Genoa ha dato il via libera all’assalto finale di Gemmi che è riuscito nel colpaccio da 90. Poco fa la notizia è diventata praticamente ufficiale. Forte è il nuovo attaccante rossoblu e ritrova Caserta dopo la stagione da Record alla Juve Stabia: la formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

- Pubblicità sky-