Grave lutto per il centrocampista del Cosenza Luca Garritano: morto il papà

COSENZA – Un grave lutto ha colpito Luca Garritano, calciatore del Cosenza tornato a vestire la maglia della sua città da pochi mesi: è scomparso il padre del centrocampista. Messaggi di cordoglio sono stati espressi dai tifosi e dalla società rossoblu che ha annullato la conferenza stampa con mister Totelli prevista per oggi alla vigilia del match con il Modena. «Il Cosenza Calcio in tutte le sue componenti esprime profondo cordoglio e vicinanza per la scomparsa improvvisa del caro papà del nostro calciatore Luca Garritano. A Luca e alla sua famiglia, in questo momento di grande sconforto, giungano le più sentite condoglianze».