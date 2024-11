Ginnastica, il cosentino Paolo Miceli vicecampione italiano agli anelli. E Silvia Reda incanta con la palla

- Advertisement -

FERMO – Risultato storico per l’Asd Kodokan 1973. Paolo Miceli si laurea vicecampione italiano di Ginnastica Artistica Maschile agli Anelli, Campionati nazionali Gold, categoria Senior, tenutisi nei giorni scorsi a Fermo, nelle Marche. L’atleta cosentino, primo nelle qualificazioni, è arrivato alle spalle di Tommaso Di Cresci per una manciata di centesimi: 61,800 a 61,750. Non solo. Dopo la conquista dell’argento nazionale, Miceli ha conquistato il podio: medaglia di bronzo nel Volteggio.

Nelle parole di Sandro Mangiarano, tecnico dell’Asd Kodokan 1973, tutta la soddisfazione per il risultato ottenuto: «Paolo ci ha regalato una grande soddisfazione. Era dagli anni ‘60 che un atleta calabrese non otteneva un risultato del genere nella categoria Senior. Siamo orgogliosi di lui e ovviamente felici per la nostra associazione sportiva». Sulla gara disputata da Miceli afferma: «Paolo era molto concentrato e al contempo sereno. Al turno di qualificazione si è qualificato primo con una performance perfetta. Potevamo ottenere qualcosa di più, vista anche l’esperienza dei tecnici della Kodokan, ma abbiamo comunque conquistato un successo importante in una competizione molto difficile. Nel Volteggio, invece, sfiorati i primi due posti – continua Mangiarano –, con soli 0,175 centesimi di ritardo sul primo posto e 0,025 sul secondo. Resta il rammarico di non essere arrivati primi in entrambi gli attrezzi, per così poca distanza nei punteggi finali». Cosa riserva il futuro all’Asd Kodokan 1973 ed a Paolo Miceli? «Per l’associazione e per lui, che da 15 anni lavora con noi, arriva una grande sfida. Vogliamo mettere il nostro atleta nelle condizioni di gareggiare per qualcosa di moto più importante, con l’obiettivo di raggiungere l’ingresso nel Team Italia».

Entusiasta del risultato lo stesso Paolo Miceli, che racconta le emozioni vissute durante la gara. «Sono molto contento del risultato. Sinceramente non pensavo che avrei conquistato le due medaglie in un campionato significativo e difficile, con un livello altissimo. Il mio obiettivo era prendere una medaglia agli Anelli e alla fine ci sono riuscito anche nel Volteggio. Una settimana durissima di allenamenti, accompagnata da tensione e ansia. In gara c’era tanta voglia di fare bene e fortunatamente ci sono riuscito».

L’Asd Kodokan 1973 sta ottenendo ottimi risultati anche nella Ginnastica Ritmica, riuscendo ad alzare l’asticella e la qualità delle atlete. L’atleta Silvia Reda si è classificata tra le migliori ginnaste italiane di categoria Junior 2 con la Palla, al Campionato specialità Gold tenutosi presso il Palazzetto dello Sport “Vicentini” di Caorle, in Veneto. «Un risultato prestigioso aver raggiunto questi livelli, sia per Silvia che per la Kodokan – spiega la tecnica federale Yevheniia Markevych –. Silvia ha iniziato con noi da piccolissima e vederla crescere così è motivo d’orgoglio. In gara è stata bravissima. Una persona da ammirare per la voglia che ha di fare sempre meglio. Un grazie alla sua famiglia, sempre vicina all’atleta e che sempre la supporta».

E per la “Caroli Cup” a Gallipoli? «Per la prima volta parteciperemo con 13 nostre atlete, nella speranza di fare una bella esperienza e ottenere buoni risultati. Abbiamo avuto uno stage a Napoli, con il bronzo olimpico a Parigi 2024, Sofia Raffaelli e il bronzo olimpico giovanile a Buenos Aires, Talisa Torretti. Un’esperienza bella per le nove atlete, che dall’allenamento con le due campionesse hanno senz’altro ottenuto preziosi suggerimenti».