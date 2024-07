Giacomo Calò saluta e firma con il Cesena. Ufficiale la cessione del centrocampista

COSENZA – Giacomo Calò lascia il Cosenza e va al Cesena. Il fortissimo pressing del club romagnolo, neo promosso in Serie B, ha dato i suoi frutti. Trovato già da tempo l’accordo con il calciatore (dovrebbe firmare un triennale) occorreva convincere il Cosenza proprietario del cartellino fino al prossimo anno. Operazione conclusa a titolo definitivo con Calò che arriva alla corte di Mignani e il club di Guarascio che incasserà dalla cessione circa 300.000 euro. La partenza di Calò che dopo il primo anno con molte ombre è stato uno dei pilastri della scorsa stagione sia con Caserta che con Viali, lascia un vuoto non da poco in termini di qualità e tecnica, che occorrerà colmare al più presto.

Questo il comunicato del club di via degli Stadi “La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del calciatore Giacomo Calò, classe 1997, alla Società Cesena FC. Calò, giunto a Cosenza nell’agosto 2022, ha collezionato complessivamente 58 presenze con la maglia rossoblù tra Campionato Coppa Italia siglando una rete. A Giacomo l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi”.