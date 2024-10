Finisce l’avventura di Vincenzo Vivarini al Frosinone. Esonerato l’ex tecnico del Catanzaro

FRASINONE – Un’altra panchina di serie B salta. È quella del tecnico del Frosinone Vincenzo Vivarini esonerato questo mattina. L’ex allenatore del Catanzaro lascia una squadra all’ultimo posto in classifica (in compagnia del Cosenza ma penalizzato di 4 punti) con una sola vittoria in campionato. Fatale per l’allenatore, che la scorsa stagione si mise in mostra portando alla ribalta nazionale il Catanzaro con un gioco spumeggiante e moderno, la sconfitta per 2 a 0 sul terreno della Reggiana.

“Questa mattina alle 7:30 abbiamo deciso di sollevare il tecnico Vincenzo Vivarini. Non siamo felici di questa scelta ma vogliamo togliere a tutti gli alibi. La squadra la prenderà Leandro Greco e il suo staff e non provvisoriamente“. Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe nel corso della conferenza stampa di questa mattina ha annunciato la decisione.